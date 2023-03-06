Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran deprem sonrası Diyarbakır’a gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet, gazetecilerin ilin gözü ve kulağı olduğunu söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran deprem sonrası Diyarbakır’a gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet, gazetecilerin ilin gözü ve kulağı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi gezen TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Merkez Yenişehir ilçesindeki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Buradaki ziyarete TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve beraberindeki heyet katıldı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaca, "Maalesef Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da durum çok kötü. Dün deprem bölgesini gezdik. Bölgede maalesef gazeteci de kalmamış. İllerde eğer basın olmazsa o ilin gözü ve kulağı yok demektir. Bu vesileyle vatandaşın sağlıklı haber alması yönünden basının sorunlarının tamamı çözülmesi gerek. Ülkemizde depremin büyük yıkıma neden olduğu 10 il içerisinde maalesef 26 gazeteci arkadaşımız hayatını kaybetti. Ülkemizin tekrardan başı sağ olsun. Biz TGF olarak ağır hasar almış gazete ve televizyonlara bir nebze de katkı olsun diye bilgisayar hediye etmek istedik" dedi.

Şehirde birçok gazetecinin yakınını ve evini kaybettiğini dile getiren Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Mücahit Ceylan, depremin travmasını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Ceylan, "Depremin yaralarını el birliğiyle sarmamız gerekiyor. Bizim GGC olarak Diyarbakır’da görev yapan gazeteci arkadaşlarımızla ilgili yürüttüğümüz konut projesi vardı. Ancak yaşanan depremle birlikte bu zaruri bir hale gelmiş oldu. Bu konuyla ilgili yürüttüğümüz süreç var. Bizim talebimiz, bölgemizde yapılacak olan deprem konutlarından özellikle gazetecilerin de faydalandırılmasıdır. Bu konuyla ilgili yeni bir süreç başlattık. Umarım kısa bir süre içerisinde bu konuyu sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.