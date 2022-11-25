Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan TGA (Türkiye Turizmi Tanıtma ve Geliştirme Ajansı) ile koordineli çalışmaların devam eden Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 6. olağan kurul toplantısı Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan TGA (Türkiye Turizmi Tanıtma ve Geliştirme Ajansı) ile koordineli çalışmaların devam eden Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 6. olağan kurul toplantısı Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Ejder 3200 AŞ., Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl müdürlüğü DAP, KUDAKA, TÜRSAB ve sektör temsilcileri katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda şehrimizin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının ülke ve dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerinin istişare edildiği toplantıda, şehrimizin kısa/orta ve uzun vadeli Turizm stratejilerinin oluşturulması için gerekli adımların atılması hususunda fikir birliğine varıldı .

Yapılacak iş ve işlemler tüm paydaşlarca üstlenildi. Özellikle sosyal medya mecraında tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve GO ERZURUM (GEZSEN ERZURUM) sayfasının Atatürk Üniversitesi koordinesinde yürütülmesi, Sağlık ve Termal Turizm alanında çalışmaların artırılması yurt içi ve yurt dışı fuarlara aktif katılımın sağlanması ve planlamaların yapılması, kış sezonunda özellikle yurt dışından gelen misafir ve grupların koordinasyonu gibi konular karara bağlandı.