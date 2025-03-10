Balıkesir’de bulunan TFSF üyesi BASAF Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği’ne ait Fotoğraf Müzesi Sanat Galerisi, kısa adı FIAP olan Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun galeri zincirine dahil edilerek resmi açılışı yapıldı.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin katıldığı törende BASAF Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sipahi’nin açılış konuşmasının ardından TFSF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sefa Ulukan ve FIAP Başkan Yardımcısı Galeriler Direktörü Joan B. Martisella birer konuşma yaptılar.

FIAP Galerisi belgesinin ve sembolik bayrağının dernek başkanı Osman Sipahi ve BASAF FIAP galeri direktörüne teslimi sonrası galeride TFSF tarafından düzenlenmiş olan 21.FIAP Doğa Bienali’nin fotoğraf sergisi ilk uluslararası etkinlik olarak açıldı.

FIAP Başkan Yardımcısı Martisella yaptığı konuşmada dünya genelinde mevcut 31 FIAP Galerisi’ne son 2 günde iki galeri açılışı ile katkı sağlayan TFSF yönetimine Dr. Sefa Ulukan aracılığı ile teşekkür ederken bu galerilerin dünya genelinde fotoğraf temaslarını artırmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan ise yaptığı konuşmada, Ankara ve Edirne’den sonra Balıkesir’de açılışı yapılan bu galeri ile Türkiye’nin üç FIAP Galerisine sahip olduğunu belirtti. Üçü TFSF bünyesinde olmak üzere toplam beş galeri ile Türkiye’nin, altı galeri sahibi İspanya’dan sonra dünya genelinde ikinci sıraya yükseldiğini iletti. TFSF Yönetimi olarak bu gelişmelerin fotoğraf sanatında uluslararası etkileşimin artmasına katkı sağlayacağına inandığını ve bu girişimleri artırarak devam ettirmeyi planladıklarını vurguladı.