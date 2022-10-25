İzmir’in profesyonel futbol kulüplerinin başkan ve temsilcileri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) öncülüğünde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

İzmir’in profesyonel futbol kulüplerinin başkan ve temsilcileri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) öncülüğünde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

İZVAK Başkanı Ali Erten, yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkan ve temsilcileri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya da yer aldı. İzmir’e geldiğinde kulüpler arasındaki güç birliği, iş birliği ve dayanışmadan çok etkilendiğini vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, yakın bir tarihte tekrar İzmir’e gelerek İZVAK ve kulüp başkanları ile tekrar buluşacağını ve yerinde incelemelerle birlikte çalışmalar yapacağını açıkladı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Başkan Büyükekşi, İZVAK Başkanı Ali Erten’den başlayarak kulüp başkan ve temsilcilerine tek tek söz verdi, isteklerini öğrenip, organizasyonları, hedefleri ve yapılanmaları hakkında da bilgiler aldı.

İZVAK Başkanı Ali Erten, Türkiye’de futbolun ilk oynandığı şehir olan İzmir’in ortalama 100 yaşındaki kulüpleri ile birlikte derin bir futbol kültürüne sahip olduğunu, zaman içerisinde sahada rekabet devam ederken, saha dışında iş birliği ve dayanışma ortamı geliştirdiklerini belirterek, “Değerli kulüp başkanlarımızla el ele vererek böyle bir dönemin öncülüğünü yapmak gurur verici. Federasyon Başkanımıza İzmir’e verdiği değer ve yoğun çabaları için çok teşekkür ederiz. En kısa sürede kendisini İzmir’de konuk etmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.

İzmir’e geldiğinde kulüp başkanlarına yaptığı sunumda, yönetim kurulunda İzmir’in temsil edilmesi dahil olmak üzere vadettiklerinin tamamını çok kısa sürede hayata geçirdiklerini belirten Büyükekşi, “Ancak daha yapılacak çok işimiz var. Birlikte çalışma kültürüne ve bunun başarı getirdiğine her zaman inandım. Kulüplerimize kaynak oluşturmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda İzmir’e gelip İzmir kulüplerinin çalışmalarını, özellikle tesisleşme ve altyapı çalışmalarını yerinde görmek istiyorum. Bu çalışmalara daha fazla katkıyı nasıl sağlarız, nasıl daha faydalı oluruz, bunları birlikte değerlendireceğiz” dedi.

Erten, ziyaret sonunda TFF Başkanı Büyükekşi’ye üzerinde İzmir kulüplerinin formalarının kesitlerinden oluşan özel bir çerçeve armağan etti. Büyükekşi de tüm katılımcılara, üzerlerinde isimlerinin yer aldığı A Milli Takım forması verdi.