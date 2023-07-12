Temmuz ayında Erzurum’da başlayan UEFA B26., UEFA B27., UEFA B28. grupların antrenör eğitim programları ikinci etap eğitimleri tamamlanırken, UEFA B29. ve UEFA B30. Grupların ikinci aşama eğitimleri devam ediyor.

Aday antrenörlerin eğitimlerin ara süreçlerinde antrenör eğitimcileri rehberliğinde kendilerine gönderilen saha konularını grup ve bireysel online toplantılar ile güncellemeleri sağlanıyor. Aday antrenörler, staj dönemi süresince antrenör eğitim programı dahilindeki saha konularını kulüplerde deneyimleme imkanı bulurken, çalışmalar esnasında yaptıkları video çekimleri sonrası yine antrenör eğitimcileri eşliğinde ‘Fonksiyonel’, ‘Dar Alan’ ve ‘Oyunun Bölümleri’ formatlarındaki konular ile ilgili sunum gerçekleştiriyorlar. Sona eren programlarda ‘Futbolda Liderlik’ ile ilgili Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu deneyimlerini paylaşırken, Konyaspor Teknik Direktörü Alexander Stanjevic ile söyleşiler devam edecek.

Saha pratik derslerinin yanı sıra online zoom toplantıları ile gruplar "Futbolculuktan Antrenörlüğe Geçiş ve Antrenörlük Yolu", "Antrenörlük Becerilerinin Geliştirilmesi" ve "Duran Toplar" gibi teorik konular ile ilgili sunumlarını gerçekleştirerek yeterlilik seviyelerini yükseltiyorlar. Antrenör eğitim programları, 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında UEFA Pro 5. Modül Eğitimi ile devam edecek. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, devam eden antrenör eğitim programlarıyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Aday antrenörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellediğimiz programlarda, Gerçek Temelli, Akıcı Oyun ve Aday Antrenör Odaklı metodoloji ile eğitim alan aday antrenörler, teknoloji kullanımı ile zenginleştirdikleri sunumlarında oyun kurgularını animasyon ve maç görüntüleri ile ifade etme fırsatı buluyorlar."