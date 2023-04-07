Türkiye Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi, iftarda bir araya geldi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından düzenlenen iftar programına MHK üyesi ve 3. Bölge Sorumlusu Ali Kunak, Bölgesel Amatör Lig Gözlemcisi Atama sorumlusu Dilaver Yar, Yukatel Kayserispor eski başkanı Ahmet Demircioğlu, eski Süper Lig Gözlemcisi Galip Bitigen, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Dekan Yardımcısı Doç. Dr Serdar Sucan, Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar, TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, hakemler, gözlemciler ve aileler katıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Necati Selçuk Şahin, “Göreve geldiğimiz andan itibaren vefa duygusunu ön planda tutmaya çalıştık. Bu nedenle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Derneğimizin fiziki alanını değiştirmeye çalışıyoruz. Bizler futbol hakem ve gözlemcileri olarak bu spora hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize davetimize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’nin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden MHK üyesi ve 3. Bölge Sorumlusu Ali Kunak da, “Kayseri benim yöneticilik hayatımda gerçekten özel yeri olan bir il. Ben hakem yöneticiliğindeki stajyerliğimi Kayseri’de yaptım. Kayseri benim içim çok değerli. Gurur duyduğum bir konu var ki her zaman her yerde gururla söylüyorum bugün Kayseri’nin FIFA Hakemi olan Abdulkadir Bitigen’in aday hakem kursu hocasıydım. Ona hakemlikle ilk adımlarını bana attırmak nasip kısmet olmuştu. Buda benim için çok büyük gurur ve bunu bir ömür boyu saklayacağım onur köşemde. Hakemlerimizin eşleri bana göre görünmeyen kahramanlar. Onlar hakemlerimizin kahrını çeken insanlar olarak özeldir. Böyle bir akşamda Kayseri’de olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah ülke olarak, hakemlik olarak ve futbol ailesi olarak güzellikleri yaşayacağımız ortamlar olur. Bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Yemeğin ve konuşmaların ardından hakemlik kariyerlerini tamamlayan, klasman yükselen hakem ve gözlemcilere ile aday hakemlikten İl hakemliğine yükselenlere plaket ve kokart takdim ile sona erdi.