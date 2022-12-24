Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor’a üç puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor’a üç puan silme cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, en üst üç lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve hali kriterlere göre inceledi. Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan TFF 2. Lig ekibi Balıkesirspor’a üç puan tenzili cezası verdi. Bu kararın sonrasında Balıkesirspor’un 16 olan puanı 13’e indi.