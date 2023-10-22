TFF 3. Lig’in 7. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Çatalcaspor’u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Hakan Yurtseven, Şaban Karaderili, Nihat Ökten
1984 Muşspor: S. Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Bertuğ Başdemir, Mahsun Çapkan (Kaan Güdü dk. 79), İlker Avşar (Eray Pazar dk. 90), Ahmet Abdullah Çakmak (H. İbrahim Tuna dk. 79), Furkan Gedik (Uğurcan İkikardeş dk. 79), Taha Tunç (Kadir Torbacı dk. 67), İlker Günay, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım
Çatalcaspor: Doğan Çamlı, Ömer İnan (T. Erdoğan dk. 90), M. Ebrar Yıldırım (İsmet Yazgan dk. 46), B. Açan (A Kutlu dk. 80), F. Şahin Güneş, A. Telli (F. Ekinci dk. 46), Barış Başkan, Bahri Can Avcı, F. Orak, Murat Yılmaz, Yusuf Turhan
Goller: İlker Avşar (dk. 11), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 32) (1984 Muş Spor), F. Orak (dk. 39) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Uğurcan İkikardeş (1984 Muşspor), Doğan Çamlı , Barış Başkan, M. Ebrar Yıldırım, B. Açan (Çatalcaspor)