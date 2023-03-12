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Kadınlar Günü onlar için buruk geçiyor

Kadınlar Günü onlar için buruk geçiyor

TFF 3. Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Erbaaspor’a 1-0 mağlup oldu.

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