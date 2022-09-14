TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Diyabekirspor’u 1-0 geriden geldiği karşılaşmada Oktay Balcı ve Onur Taha’nın attığı iki golle 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

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