Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9-12 Ocak tarihinde Antalya’da yapılacak olan, ’WinterLeague Convention hosted by AntalyaSpor’ etkinliğinde tam kadro olarak yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9-12 Ocak tarihinde Antalya’da yapılacak olan, ’WinterLeague Convention hosted by AntalyaSpor’ etkinliğinde tam kadro olarak yer alacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek ’WinterLeague Convention hosted by AntalyaSpor’ 9-12 Ocak tarihinde Antalya’da yapılacak. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve tüm dünyada ses getiren organizasyonun, bu yıl gerçekleşecek olan ikinci randevusuna, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimler ve STK’lardan önemli destek var.

Kulüplere Başkan Büyükekşi imzasıyla servis edildi

TFF yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 2023’ün ilk organizasyonu olan WinterLeague Convention hosted by AntalyaSpor’un ana paydaşı olduğunu, daha önce de açıklamıştı. Türk futbolu ve turizme büyük katkı sağlayacağının altı çizilen etkinliğe, kulüp başkan ve yöneticilerinin de katılımından mutluluk duyulacağı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi imzasıyla kulüplere resmi yazıyla servis edilmişti.

TFF son olarak sosyal medya hesaplarından bu durumu kamuoyuna da duyurdu. TFF sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu, TFF’nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında ana paydaşı olarak yer aldığı WinterLeague Convention hosted by AntalyaSpor etkinliğine katılacak" denildi.

Behiç Kaya: "İlgi ve etki beklenenin çok üzerinde"

Winterleague fikrinin babası ve kurucu başkanı Behiç Kaya, "Global dünya için her açıdan paha biçilemez bir değer olan WinterLeague Convention hosted by AntalyaSpor’a gösterilen ilgi tabi ki mutluluk verici. Sporun içinde yer alan tüm ögelerin birlikte harman olacağı ve geleceğe ışık tutacak bu organizasyonun yansımaları umulanın çok, çok üzerinde olacak" dedi.

‘WinterLeague’in Operasyon Direktörü Ayhan Gökdemir de, katılımcı profilinin kalitesinin de bu organizasyonun ne denli etkili olduğunun kanıtı olduğu belirtti. Yapılan akreditasyonların, beklenenin yaklaşık yüzde elli yukarısında olduğuna vurgu yaptı.