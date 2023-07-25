Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde başlatılan spor yatırımlarından Güney Spor Kampüsü’nde çalışmalar sona yaklaştı. Spor Kompleksi’nde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri incelemelerde bulundu. Konuyu gündeme taşıyan Başkan Özlü, stadın TFF standartlarına uygun olduğunu belirterek Düzcespor’un durumu hakkında da açıklama yaptı.

Düzce Belediyesi ‘Spor Şehri Düzce’ mottosuyla başlattığı yatırım ve organizasyonlarını sürdürürken şehrin güneyinde tamamlanması için gün sayılan Şıralık Spor Kampüsü’nün kullanıma açılmasına az bir süre kaldı. Başkan Faruk Özlü’nün titizlikle üzerinde durduğu ve Düzcespor’un maçlarına ev sahipliği yapması planlanan Şıralık Spor Kampüsü’nün son konuğu Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yetkili isimler oldu. Stat özellikleri ve donanımları bakımından kontrol yapan yetkililer belli noktaların fotoğraflarını çekerek belediye yetkililerinden bilgi aldı.

“Düzcespor’un belediyemize yıllık maliyeti 4 milyon TL’dir”

Başkan Özlü, inşa edilen stadın tüm standartlara uygun hale olduğunu ifade ederek “Düzce’nin her konusu bizi ilgilendirir. Bu çerçevede Düzcespor da bizi ilgilendirir. Takımın sahibi Düzcelilerdir. Bir arkadaşımız yapar, sonra bayrağı devreder başka bir arkadaşımız yapar. Emin olun; Düzcespor sahipsiz kalmaz. Biz de bu süreçte sağlayacağımız katkı neyse sağlayacağız. Daha önce de katkı sağladık. Ben şunu söyleyeyim; Düzcespor’un şu andaki tesisleri belediyenin tesisleridir. Bu tesislerin bakımı, onarımı, elektrik, suyu, doğalgazı tamamen belediye tarafından karşılanmaktadır. Bize yıllık maliyeti 4 Milyon TL civarındadır. Biz bunu yapıyoruz. Bakın; TFF’den bir arkadaşımız şu an bizim misafirimiz. Şu anda stadın son kontrollerini yapıyor. Güvenlik, TFF standartları bakımından kontrol ediyor. Bizim inşa ettiğimiz stat TFF standartlarına uygun bir stattır. Sabahtan geldi ve inceledi, bize bir liste verdi; ufak tefek şeyler onları halledeceğiz. TFF’nin onayından sonra bu stadı hizmete açacağız. Düzcespor’u da yalnız bırakmayız” dedi.

“Yönetim konusunu yakından takip ediyoruz”

Düzcespor’un istifa eden yönetimi hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, başarılı bir yönetim sergilediklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Başarılı bir yönetimdi. Takımı üçüncü ligden ikinci lige çıkarmıştır. Kendi iradeleri ile istifa ettiler. Bunun hukuki süreci nedir? Ben görüştüm, divan başkanı, vali ve ilgililer ile inşallah bugünlerde bir kayyım görevlendireceğiz. Bu kayyım takımı genel kurula götürecek. Bir süre görevde kalacak. Bu konuya meraklı ve ilgili tanınmış bir isimlerle görüştük. Devlet kanadından gelen var, özel sektörden gelen var. 5 kişilik kayyım mahkeme kararı ile atanacak.”