TFF Kadınlar 3. Lig 5. Grup’un 4. hafta müsabakasında Bilecikspor, Yalovaspor’u 16-0 yendi.

Bilecikspor, TFF Kadınlar 3. Lig 5. Grup’un 4. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Yalovaspor’u 16-0 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı maçın 10. dakikasında Tuğçe Kılıç’ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 11. dakikasında Sena Kocabaşoğlu, 12. dakikasında Kerime Kezetkü, 13. dakikada Tuğçe Kılıç’ın golleriyle bir anda 4-0 öne geçti. Maçın 28. dakikasında Özlem Aktaş, 40. dakikasında Kerime Kezetkü, 42. dakikasında İlayda Pınar, 43. dakikasında Sena Kocabaşoğlu, 44. dakikada Kerime Kezetkü ve 45. dakikada Rabia Adıyaman’ın golleriyle ilk yarının sonunda soyunma odasına 10-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, maçın 65. dakikasında Zeynep Özer, 66. dakikada Sevda Şen, 74. dakikada Cansu Şahin, 80. dakikada Beyan Akdağ, 85. dakikada Tuğçe Kılıç ve 86’ncı dakikada İrem Durmuş’un golüyle maçı 16-0 kazandı.

Müsabakada Tuğçe Kılıç ve Kerime Kezetkü 3’er gol atarak hat-trick yaptı. Bu skor sonrası puanını 9’a çıkaran Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, 19 Nisan günü grupta 4’te 4 yaparak lider olan Bursa Demiryolu Gençlik ve Spor’u konuk edecek.