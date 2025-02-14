Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı’nda değişikliğe giderken, maçtan çekilme cezasına arttırdı.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;
- Süper Lig için 20.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye kadar para cezası,
- 1.Lig için 2.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye kadar para cezası,
- 2.Lig için 1.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası,
- 3.Lig için 500.000 TL’den 2.500.000 TL’ye kadar para cezası,
Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.
Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir."