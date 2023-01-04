Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beykoz Riva’da bulunan tesislerinde yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beykoz Riva’da bulunan tesislerinde yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beykoz’da bulunan tesislerinde yönetim kurulu toplantısı yapıldığı esnada dere kenarından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Federasyon binasının 150 metre yanından gerçekleştirilen saldırı sonrası Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu hakkında, açılan davada saldırganlara 21 kişiye karşı 4 ayrı suçtan 291 yıla kadar hapis cezası istendi. 5 Aralık’ta yapılan ilk dava sonrası olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Bu karar sonrası mahkeme heyeti olay yerine gelerek keşif yaptı. Yaklaşık yarım saat süren keşifte mahkeme heyeti ve bilirkişi, saldırının gerçekleştiği dere yatağında incelemelerde bulundu.