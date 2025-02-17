Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sağduyu çağrısı yaparak iki kulübün başkanı ile bir araya gelecek.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa’daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te Riva’da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.