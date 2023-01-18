Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, altyapı ziyareti kapsamında KRC Genk Kulübü’nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, altyapı ziyareti kapsamında KRC Genk Kulübü’nü ziyaret etti.

TFF tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye’de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa’da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, altyapı ziyareti kapsamında KRC Genk Kulübü’nü ziyaret etti.