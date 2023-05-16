Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ’Altyapı Akademileri Projesi’ dahilinde DG Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükekşi, “Sivasspor’un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1. Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ’Altyapı Akademileri Projesi’ dahilinde altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Sivasspor ile devam etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindekiler, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Başkan Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Mehmet Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Başkan Otyakmaz ve alt yapı koordinatörü Murat Dizdar’dan bilgi aldı.

Mehmet Büyükekşi: “Çok güzel tesisleri var”

Başkan Büyükekşi, Sivasspor’un 3 sezondur üst üste Avrupa’ya gitmesinden dolayı takımı tebrik ederek, Yiğidolar’ın ülke puanına önemli katkılar sağladığını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Akademi Projesi’ni çok önemsediklerini belirten Büyükekşi, "Kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Sivas’a geldik. Sivasspor’un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. Bu güzel tesislerde yetenekli oyuncuları var. Türk milli takımına her yıl çeşitli yaş kategorilerinde 13-14 tane oyuncu veriyorlar. Sivasspor’a hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda başarılar diliyorum. Akademi projesi için de yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1. Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde" ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz: “Destek vermeye devam edeceğiz”

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Büyükekşi’nin kulüplerin sorunlarını yakından bildiğini vurgulayarak, “Biz de baştan beri kendisine destek veriyoruz. Uzun vadeli projelerinde de kendisine destek vermeye devam edeceğiz. Bütün tesisleri yerinde görmek gibi güzel bir uygulaması var. Sivas’a geldiği için kendisine şükranlarımız sunuyorum” diye konuştu.