Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi, yeni dönemde naklen yayın gelirlerinin yükseltilmesi adına çalışmalar yapacaklarını söyledi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleşti. Seçime tak aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 191 oyun 168’ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Öte yandan genel kurulda yabancı uyrukluların, TFF’ye delege olabilmesi için verilen önerge kabul edildi. Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükekşi, amaçlarının Türk futbolunu ileri seviye taşımak olduğunu belirterek, “Delegelerimizin göstermiş olduğu teveccühle tek aday olarak yeniden seçildik. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte önemli çalışmalar yaptık. Tüm futbol marka değerini artırmak adına yaptığımız çalışmalar büyük oranda kulüplerimiz tarafından olumlu karşılandı” dedi.

“Yeni bir sayfa açmamız gerekiyor”

Her kulübe eşit mesafede durduklarını aktaran Büyükekşi, “Hedefimiz en sevilen spor dalı olan futbolun marka değerini yükseltebilmek. Bununla çalışmalarımıza başlamıştık. Yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Kulüplerimizin birbirleriyle yaşadığı, hakemlerle ilgili, federasyonla ilgili yaşanan sıkıntıları bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Beyaz bir sayfa açmamız gerekiyor. Biz bütün kulüplerimize aynı mesafedeyiz. Bütün kulüplerimizi aynı şekilde seviyoruz, sayıyoruz. Hiçbiri arasında bir farklılık ve ayrıcalık görmüyoruz” diye konuştu.

“Naklen yayın gelirimiz 500 milyon Dolarlardan, 120 milyon Dolar’a geriledi”

Naklen yayın gelirlerindeki düşüş hakkında da Mehmet Büyükekşi, “Şampiyonlar Ligi finalinde bütün dünya gördü, nasıl bir organizasyon yaptığımızı. Bunu yapmamız için hiçbir eksiğimiz yok. İnşallah önümüzdeki yıllarda marka değerimizi artırmak adına önemli işler yapmak istiyoruz. Naklen yayın gelirimiz 500 milyon Dolarlardan, 120 milyon Dolar’a geriledi. Yeni dönemde bununla ilgili bir takım adımlar atıyoruz. Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası’nda yeni bir format hazırlığı içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz sadece 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak değil, başarılı olabilmek”

Kalıcı başarıları imza atmak istediklerini kaydeden Başkan Büyükekşi, “Mili Takımımızın son iki maçta elde ettiği 6 puan son derece önemli. Hedefimiz sadece 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak değil, başarılı olabilmek. Çeyrek, yarı finale kalabilmek. Bunu da bir seferliğine yapmak istemiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı yakalamak istiyoruz. Hem Avrupa hem dünya şampiyonasına katılıp hem de orada sürdürülebilir başarı grafiği yakalayan Türk Milli Takımı olsun istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Devletimizin yaptığı statlar, Avrupa şampiyonasını alma konusunda bize inşallah önemli bir katkı sağlayacak”

Türkiye’nin adaylık başvurusu yaptığı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları ile alakalı Mehmet Büyükekşi, “2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası’nı, Türkiye’de düzenlemek için müracaat ettik. Sonuçları 10 Ekim’de belli olacak. Orada da ümitliyiz. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin organizasyon gücünü devletimiz yaptığı statlarda, Avrupa şampiyonasını alma konusunda bize inşallah önemli bir katkı sağlayacak” açıklamalarında bulundu.

“Kulüplerimiz transferlerini dijital olarak yapabilecekler”

Kulüplerin transfer işlemlerini dijital ortama aktardıklarını belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, evrak döneminin geride kaldığını ifade etti. Büyükekşi, “26 Haziran’da yeni transfer döneminde bütün kulüplerimiz transferlerini dijital olarak yapabilecekler. Bize bundan sonra hiçbir evrak gelmeyecek” şeklinde konuştu.

“Barış ortamı oluşturmamız lazım”

Önemli değişliklere imza atacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükekşi, “Her şeyi istişare ediyoruz. ‘Ben yaptım, oldu’ demiyoruz. Bu dönemde özellikle güven, adalet, şeffaflık konusunda yine aynı çizgimizi sürdüreceğiz. Barış ortamı oluşturmamız lazım. Bugün genel kurulda bir değişiklik daha yaptık. Yabancı şirketlerin Türkiye’de takım alabilmesinin önemli eksikliklerinden biri de başkan veya delegesi yabancı olan birisi genel kurula katılamıyor. Bugün onu değiştirdik. Göztepe’yi yabancı bir yatırımcı aldı ama başkanı genel kurula katılamadı” cümlelerine yer verdi.