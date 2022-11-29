TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmirli kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmirli kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir ziyareti çerçevesinde İzmirli spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) koordinesinde düzenlenen toplantı İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşti. İZVAK Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıda, Göztepe-Altay derbisinde meydana gelen olayların yanı sıra İzmirli kulüplerin talepleri de konuşuldu.

İZVAK Başkanı ve TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Ali Erten, Büyükekşi’ye Fair Play Ödülleri projesi çerçevesinde İzmirli kulüplerde forma giyen futbolcular hakkında bir sunum yaptı.