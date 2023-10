Türkiye uzun yıllardır devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hedefine ulaştı. UEFA Yönetim Kurulu, İsviçre’deki merkezinde düzenlenen törenle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın İtalya-Türkiye ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye, dünyada sporun da parlayan yıldızı olacak. Bu gurur hepimizin, kutlu olsun" dedi.

İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032 ortak adaylık başvurularının ardından bugün İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu’na ortak adaylıklarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. İtalya ve Türkiye’nin ortak sunumunun ardından UEFA Yönetim Kurulu, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın İtalya ve Türkiye’nin ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenmesini kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Mart 2022 tarihinde Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti’nin ortak aday olduğu EURO 2028 ve İtalya’nın aday olduğu EURO 2032 turnuvalarını düzenleme arzusunda olduğunu ifade eden niyet mektubunu UEFA’ya gönderdi. 12 Nisan 2023’te ise Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2028 ve EURO 2032’ye ev sahipliğine ilişkin adaylık dosyalarını UEFA’ya teslim etti.

İtalya Futbol Federasyonu’nun Türkiye Futbol Federasyonu’na EURO 2032’yi ortaklaşa düzenleme teklifi yapması üzerine 28 Temmuz 2023’te ortak adaylık kararı alınarak, UEFA’ya ortak adaylık başvurusu yapıldı.

4 Ekim 2023 tarihinde UEFA, İtalya ve Türkiye Futbol Federasyonlarına yazılı olarak gönderdiği bildirimle, EURO 2032’yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun değerlendirmeye alındığını açıkladı. Bu kararla, Türkiye’nin EURO 2028 adaylığının da kendiliğinden son bulduğu belirtildi.

İtalya ve Türkiye ortak sunum yaptı

İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu delegasyonları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu’na EURO 2032 ortak adaylığıyla ilgili sunum yaptı.

İtalya-Türkiye adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nu sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye’nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.

Ev sahiplerinin açıklanacağı törende, TFF’yi temsilen İsviçre’ye giden delegasyonda Onursal Başkan Şenes Erzik, 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. Başkan Vekili Yalçın Orhan, Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Müslüm Özmen, Şafak Müderrisgil, Ramazan Üçdan ile Erman Kalkandelen de yer aldı.

UEFA açıkladı: EURO 2032 İtalya ve Türkiye ortak ev sahipliğinde düzenlenecek

Yapılan sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu düzenlenen törenle EURO 2028’in Birleşik Krallık-İrlanda Cumhuriyeti ortak ev sahipliğinde, EURO 2032’nin ise İtalya-Türkiye ortak ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.

TFF Başkanı Büyükekşi: "İtalya ve Türkiye, bugünden itibaren 2032 yılına kadar iki ayrı ülke olarak değil büyük bir futbol ülkesi olarak tutkuyla çalışacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Nyon’daki sunumda yaptığı konuşmada başta UEFA Başkanı Alexander Ceferin olmak üzere tüm UEFA yönetim kuruluna şükranlarını sunduğunu belirterek, "2032 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapma onuruna sahip olmak ve bunu İtalya gibi kendimizi çok yakın hissettiğimiz ve ortak bir geçmiş ve kültür paylaştığımız bir dost ülke ile birlikte yapabilmek, kendim ve ülkem için büyük bir ayrıcalık. Tarihin en iyi Avrupa Şampiyonasını düzenlemek ve önümüzdeki 9 yıl boyunca Akdeniz, Avrupa, Asya ve Afrika’da milyonlarca yeni dostluklar kurabilmek, futbol mirasına örnek nitelikte katkılar sunabilmek için güçlerimizi birleştirdik. İtalya ve Türkiye, bugünden itibaren 2032 yılına kadar iki ayrı ülke olarak değil büyük bir futbol ülkesi olarak tutkuyla çalışacak" dedi.

"Türkiye, her anlamda Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemeye hazır"

Mehmet Büyükekşi, UEFA’nın EURO 2032’nin İtalya ve Türkiye ortaklaşa ev sahipliğinde yapılacağını açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bugün hem Türk futbolu hem İtalyan futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir gün. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ülkemize getirme çabalarımız sonunda meyvesini verdi. Daha önce de düzenlemeyi hak ettiğimizi düşündüğümüz Avrupa Futbol Şampiyonası’na 2032’ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Ülkemize ve İtalya’ya hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyet tarihinde ilk kez dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye dünyada sporun da parlayan yıldızı olacak. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun 100. yılını Avrupa Futbol Şampiyonası ile taçlandırdık. Bu gurur hepimizin. Kutlu olsun. Uzun yıllardır uluslararası birçok önemli spor ve kültür organizasyonuna ev sahipliği yapan ülkemiz, futbolda da özellikle son 20 yılda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanlarımız ve devletimizin tüm yetkilileri ve kurumlarının büyük çabasıyla büyük bir atılım gerçekleştirdi. Türkiye yapılan modern statları, güçlü altyapısı, ulaşım ağı, konaklama çeşitliliği ile her anlamda Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemeye hazır durumda. Türkiye fiziksel imkânlarının yanı sıra eşsiz doğası, köklü ve zengin tarihi ve en önemlisi Türk halkının futbola olan sevgi ve ilgisiyle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı başarıyla gerçekleştirecektir. Şampiyonayı İtalya ve Türkiye’nin ortaklaşa düzenleyecek olmasının UEFA’nın iki ülkenin büyük spor etkinlikleri düzenleme konusundaki yeteneklerini tanıdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için heyecan verici ve unutulmaz bir turnuva olacağına inanıyorum"

EURO 2032’yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek olmalarının ortak geçmiş ve kültüre sahip iki Akdeniz ülkesi arasındaki iş birliğini daha kuvvetlendireceğinin altını çizen Büyükekşi, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak iki ülke için önemli bir kilometre taşı olacak. EURO 2032 ev sahipliği, iki ülkenin yalnızca güzel oyuna olan tutkularının bir kanıtı değil, aynı zamanda uluslararası işbirliğini teşvik etme konusundaki güçlü taahhütlerinin de bir kanıtı. Türkiye’nin zengin futbol tarihi, İtalya’nın futboldaki köklü mirasıyla birleştiğinde, Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için heyecan verici ve unutulmaz bir turnuva olacağına inanıyorum. Bu ortaklık Türkiye ve İtalya arasında var olan ilişkilerin güçlenmesini ve kültürel bağların derinleşmesini sağlayacaktır. Avrupa’nın en büyük futbol turnuvasının İtalya ve Türkiye’nin ortaklığı ile düzenlenecek olması Avrupa’nın temsil ettiği çok kültürlülüğün futbolda da benimsenmesi için önemli bir fırsat olacaktır" şeklinde konuştu.

"EURO 2032 ev sahipliği ülkemize sportif, ekonomik ve kültürel açıdan çok önemli katkılar yapacak"

EURO 2032 ev sahipliğinin sportif açıdan Türkiye’ye yapacağı büyük katkıların yanı sıra ekonomik ve kültürel olarak da büyük kazanımlar sağlayacağını kaydeden TFF Başkanı, "Bu büyük organizasyonu düzenlemek halkımızın misafirperverliğinin yanı sıra hayranlık uyandıran muhteşem doğal güzelliklerini ve tarihini tüm dünyaya sergilemek açısından yeni kapılar açacaktır. Dünyanın dört bir yanından turnuva için ülkemize gelecek olan futbol tutkunları ülkemizin güzelliklerini de keşfetme şansına sahip olacaklar. Turnuva şüphesiz turizmimizi canlandıracak ve dünyanın dört bir yanından yeni ziyaretçileri ülkemize çekecektir. Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemek ev sahibi ülke için uluslararası ilişkilerde de önemli bir rol oynar. Bu tür etkinlikler ülkenin tanıtımı, uluslararası arenada etkileyici bir imaj oluşturma ve uluslararası ilişkileri güçlendirme fırsatları sunar. Ayrıca, turnuva boyunca farklı ülkelerden gelen sporcular ve taraftarlar arasında dostluk ve kültürel değişimleri teşvik eder. Dolayısıyla, Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak ülkemiz için kamu diplomasisinin de bir aracı olacaktır. EURO 2032 ev sahipliğinin bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını dilerken, bu organizasyonun ülkemize gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TFF Başkan Vekili Eröğüt: "EURO 2032’ye ev sahipliği yapma hedefimiz, Mevlana’nın bize emanet ettiği "Gel. Kim olursan ol, yine gel" vasiyeti üzere tamamen insan odaklıdır"

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ise Türkiye-İtalya adaylık sunumunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hedefimiz, bu toprakların bize emanet ettiği Mevlana’nın "Gel. Kim olursan ol, yine gel" anlayışı üzere tamamen insan odaklıdır. Her iki ülkenin de her yıl dünyanın dört bir yanından gelen on milyonlarca ziyaretçisi, Akdeniz’de Türkiye’nin ve İtalya’nın dillere destan misafirperverliğine alışıktır. Türkiye, dünya için modern bir buluşma noktasıdır. Havalimanlarımızın, altyapımızın ve herkes için konaklama imkânlarımızın zenginliği ve çeşitliliği gelişerek devam ediyor. Büyük bir vizyonun, işbirliğinin ve önemli stadyum yatırımlarının sonucu olarak, Futbol Ailesi’ni Türkiye’de ağırlamak ve bu turnuvaya ev sahipliği yapmak, uzun zamandır arzu ettiğimiz bir hedef.

İtalya’da olduğu gibi Türkiye’de de tarihle iç içeyiz ve bu da elbette pek çok insanın ülkelerimizi ziyaret nedenlerinden biri. Ancak mutlak taahhüdümüz, ileriye, geleceğe bakmak. Bugün hayal bile edilemeyen teknoloji, bu turnuvaya ev sahipliği yapmanın merkezinde yer alacak, en yüksek sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak ve unutulmaz deneyimler kazandıracak."

"Futbolun gücünü kararlı bir strateji ile ve iki ülke değil tek bir futbol ailesi olarak birlikte çalışarak göstereceğiz"

Oyuncular, taraftarlar ve ev sahipliği yapacak iki ülkedeki insanlar için neyin önemli olduğunun farkında olduklarını ifade eden Erögüt, "Önümüzdeki 9 yıl boyunca, Devletimizin tam desteğiyle, tüm Futbol Ailesi ile birlikte, 2032’de düzenlenecek en iyi Avrupa Şampiyonası için her şeyi kusursuz bir şekilde hazırlamak için çalışmaya kararlıyız. Gelecek yıllardaki ev sahiplerinin hep en iyi Şampiyonaları sunacaklarını ve yüksek standartlar belirleyeceklerini biliyoruz. Buna inancımız tam. Planlarımızı bu deneyimlerle harmanlayıp, yaptıkları harika işleri geliştireceğiz. Kendi edindiğimiz tecrübeleri de gelecekte ev sahipliği yapacak ülkelerle paylaşacağız.

Futbolun, zor zamanlarda hayatlarımızı olumlu anlamda değiştirme gücünü hepimiz çok iyi biliyoruz. EURO 2032’ye ev sahipliği yapma onurunun derin mirası, futbol aracılığıyla başta Türkiye ve İtalya’daki gençler olmak üzere milyonlarca insana dokunacak fırsatların önünü açmak olacak. 2032 yılına kadar ülkemizin dört bir yanındaki projelere ve tesislere yeni ortaklarla daha fazla yatırım planlarımız var. İki kıtayı buluşturan konumumuzu ve ortak ev sahipliği yapmanın kurallarını avantaja çevireceğiz. Pek çok şeyi paylaştığımız İtalya’daki dostlarımızla ortak taahhüdümüz, önümüzdeki 9 yıl ve sonrasında futbol aracılığıyla yeni dostluklar ve güçlü deneyimler oluşturulmasına vesile olmaktır. Futbolun gücünü kararlı bir strateji ile ve iki ülke olarak değil tek bir futbol ailesi olarak birlikte çalışarak göstereceğiz" dedi.

Beşinci adaylıkta mutlu son

Türkiye daha önce EURO 2008’e Yunanistan ile ortak, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024’ü düzenlemek için tek başına adaylık başvurusu yapmış ancak ev sahibi olma hakkını elde edememişti. Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonrasında ise adaylıktan çekilmişti. Böylece Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için 5. adaylığında mutlu sona ulaşmış oldu.

Şampiyona iki ülke arasında eşit dağıtılacak

İtalya ve Türkiye’nin ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacak. 2026’ya kadar ev sahibi ülkelerde aday şehirlerin kesinleştirilmesi, eleme grubu ve final turnuvası kuralarının nerede düzenleneceği, açılış ve final maçlarının nerede oynanacağı gibi konuları içinde barındıran çeşitli idari ve lojistik hususlar karara bağlanacak.

Türkiye’ye EURO 2032’ye hazır

Önceki yıllarda Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için aday olan ancak çeşitli sebeplerle organizasyonu düzenleme şansını yakalayamayan Türkiye, İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032’ye tüm imkânlarıyla hazır durumda. Türkiye; modern stadyumları, devlet desteği, güçlü altyapısı, konaklama çeşitliliği, ulaşım ağı, turizm potansiyeli ve en önemlisi Türk halkının futbola olan büyük sevgisi ve ilgisiyle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunu başarıyla gerçekleştirecek heyecan, güç ve donanıma sahip durumda.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Organizasyonu önemli referans oldu

Türkiye, yeni ve modern statları ile devletin güçlü desteğini de arkasına alarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. 2005 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Şampiyonlar Ligi finali, 2009 yılında İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda UEFA Kupası Finali, 2019 yılında Vodafone Park Stadı’nda UEFA Süper Kupa Final organizasyonunu başarılı şekilde gerçekleştiren Türkiye’nin son olarak 2023 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda başarıyla gerçekleştirdiği Şampiyonlar Ligi Final organizasyonu, EURO 2032 ev sahipliği için çok önemli bir referans oldu.

EURO 2032’ye Ortak geçmiş ve kültüre sahip iki ülke ev sahipliği yapacak

EURO 2032’nin İtalya ve Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olması benzer kültür ve köklü bir tarihin parçası olan iki ülkenin işbirliğine sahne olacak. Yüz yıllardır kültürel, siyasal ticari ve sportif olarak çok iyi ilişkiler içinde olan iki Akdeniz ülkesi arasındaki iş birliğini daha da üst seviyeye çekerek kuvvetlendirecek ve futbolumuzun yarınları için önemli bir köprü olacak.

Sportif ilişkiler güçlenerek artıyor

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ortaklaşa düzenleyecek olan İtalya ile Türkiye arasındaki sportif ilişkiler de her geçen yıl güçlenerek devam ediyor. Geride kalan yıllarda birçok Türk futbolcu İtalyan kulüplerinde forma giyerken A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Serie A ekiplerinden Inter, bir başka milli futbolcumuz Zeki Çelik AS Roma, genç futbolcu Kenan Yıldız ise Juventus da futbol hayatını sürdürüyor. Bu sezon 7 İtalyan futbolcu Trendyol Süper Lig’de kariyerine devam ederken, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine de daha önce iki sezon Adana Demirspor’u çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella getirildi.