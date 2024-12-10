Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, hedeflerinin 2026 Dünya Kupası’na katılmak olduğunu belirterek, "2026’da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlendi. Program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım’ın hedeflerine de değindi. Kazancı, "Milli takım özelinde cuma günü kura çekimimiz var. Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası’na katılmak. 2026’da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız. Mart ayında Macaristan ile oynayacağımız Ulular Ligi’ndeki müsabakalar var. Sonrasında eleme maçları başlayacak" diye konuştu.

"Pozitif birliktelik ortamını sağlamamız gerekiyor"

Türk futbolunda yaşanan tartışmalarla ilgili ise Kazancı, "Her sezon süregelen şeyler. Bunlara odaklanmamak, pozitif olmak lazım. Artık kenetlenme vakti. Türk futbolunu daha ileriye götürmek için hep beraber kenetlenerek bir araya gelmemiz, hem milli takıma sirayet edecek şekilde hem kulüp takımlarımızı daha yukarılara çıkaracak, Avrupa kupalarında büyük başarılara sağlayacak şekilde o pozitif birliktelik ortamını sağlamamız gerekiyor. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.