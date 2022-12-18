TFF 3. Lig 2. Grup’ta 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Manisa temsilcisi Turgutluspor, sezonun ilk yarısının son maçında evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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