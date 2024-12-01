Efeler Ligi: TÜRŞAD: 2 - Cizre Belediye SK: 3 Efeler Ligi: TÜRŞAD: 2 - Cizre Belediye SK: 3

TFF 3. Lig’in 13. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Yozgat Belediye Bozokspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Yunus Emre Çiftçi, A. Yılmaz Oğuz, Burak Dayıoğlu

Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın (Berkehan Biçer dk. 76), Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Emre Kalkan dk. 65), Yavuz Alemdar, Sefa Tunç, Göktuğ Yılmaz (Esat Kabahel dk. 85), Mustafa Sol (Ali Ekber Öz dk. 86)

Yedekler: Dursun Miraç Vural, Ali Alperen Çelik, Emirhan Atilla, Bertan Özkan, Alperen Aşkın Erol, Metin Akbayrak

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Yozgat Bld. Bozokspor: Yuşa Tığrak, Artun Kütükçü, Fatih Çiplak, Halilcan Doğan, Sedat Yahşi, Atalay Yıldırım, Burak Osman Gençal (Metin Esmer dk. 83), Mustafa Eren Gençel (Ümit Can Tokcu dk. 46), Murat Kayalı, Gökhan Erdöl, İhsan Furkan Deniz (Doğukan Subaşı dk. 83)

Yedekler: Baki Ürküt, Baran Kalkavan, Eser Koçak, Furkan Şahin, Emirhan Ünal

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Goller: Mustafa Sol (dk.45+1 pen. ve dk. 82) (Pazarspor), Gökhan Erdöl (dk. 16) (Yozgat Bld. Bozokspor)

Sarı kart: Sefa Tunç (Pazarspor), Mustafa Eren Gençel (Yozgat Bld. Bozokspor)

Kaynak: iha