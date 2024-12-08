TFF 3. Lig’in 14. haftasından Çayelispor, konuk ettiği Uşakspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Onur Tatar, Oğuzhan Yazır
Çayelispor: Erdi Yokuşlu, Batuhan Akyüz, Mehmet Berkant Yaylan (Eray Demirhan dk. 62), Ertuğrul Sancaktutan, Sefa Akın Başıbüyük, Talha Özcan, Alaattin Hamza Ok (Nevres Demir dk. 84), Hakan Kuş, Musa Eren Karakaş (Sinan Kalaycı dk. 46), Atakan Akbulut (Tolga Şahin dk. 89), Mehmet Aytemiz (Muhammed Ali Yılmaz dk.84)
Uşakspor: Mehmet Doğan, Doğancan Kılıç, Caner Solmaz (Taner Yıldız dk.46), Emre Sarıkaya (Fatih Üge dk.46), İlke Nelik, Abdullah Balikuv (Cihangir Çağlıyan dk.25), Muhammed Fatih Kunat (Erol Zöngür dk.78), Selçuk Alibaz, Bayduhan Taşova (Onur Civelek dk. 79), Murat Torun, Semih Akyıldız
Gol: Hakan Kuş (dk. 7) (Çayelispor)
Kırmızı kart: Ertuğrul Sancaktutan (dk. 90+7) (Çayelispor)
Sarı kartlar: Hakan Kuş, Batuhan Akyüz, Erdi Yokuşlu (Çayelispor), Emre Sarıkaya, Taner Yıldız (Uşakspor)