TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Yomraspor’u 1-0 yendi. Maçta en çok dikkat çeken detay, sağanak nedeniyle çamur içinde kalan zeminde oyuncuların verdiği mücadele oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Yomraspor’u 1-0 yendi. Maçta en çok dikkat çeken detay, sağanak nedeniyle çamur içinde kalan zeminde oyuncuların verdiği mücadele oldu.

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Talha Öztürk xx, Umut Ertemel xx, Berk Tezcan xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Mehmet Tosun xxx, Uğurcan İkikardeş xxx, Melih Alcu xx, Abdulkerim Canlı xxx, Furkan Gedik xx (Maksut Pune dk. 90+2 ?), İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xx (Fatih Cin dk. 73 xx), Ümitcan Ekşi xx (Hasan Bekil dk. 59 xx), Ahmet Keleş xxx, Kubilay Serbest xxx (Uğur Daşdemir dk. 73 xx)

Yomraspor: Ferhat Yılmaz xx, Zafer Ergün xx (Volkan Kutlu dk. 82 ?), Semih Kahraman xx, Uğur Kurt xx, Mustafa Yılmaz xx (Talha Enes Dege dk. 70 xx), Ümit Bayraktar xx, Sertan İrkilmez xx (Batuhan Kayıkcı dk. 46 xx), Hüseyin Sürmeneli xx, Furkan Mızrak xx, Berkcan Aytaç xx, Ali Emre Ustaalioğlu xx (Ökkeş Karaoğlu dk. 59 xx)

Sarı kartlar: Ümitcan Ekşi, Volkan Mert Korkmaz (Belediye Derincespor), Berkcan Aytaç (Yomraspor)

Gol: Kubilay Serbest (dk. 69 pen.) ( Belediye Derincespor)