TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu , Belediye Derincespor ile 0 - 0 berabere kalarak 1 puan ile döndü.
TFF 3. Lig 1.Grupta Mersin'i temsil eden Yeni Mersin İdman Yurdu ligin 9.haftasında Belediye Derincespor ile 0 - 0 berabere kalarak puanını 22'ye çıkardı.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan x, Vedat Hoşnam xxx, Adem Mazlum xx
Belediye Derincespor: İlker Günay xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı xx (Furkan Gedik dk. 89 ?), Ramazan Özkabak xx, Mehmet Tosun x (Bertuğ Başdemir dk. 64 xx), Uğurcan İkikardeş xx, Tufan Deniz Gelen x (Uğurcan Bekçi dk. 40 xxx), İlker Cihan xx, Sercan Uslu x (Hakan Can Çimen dk. 89 ?), Fatih Cin xx
Yedekler: Furkan Yardım, Denizalp Özdemir, Hasan Bekil
Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz
Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel xx, Tayfun Vurgun xx, Metin Yüksel x (Muğdat Çelik dk. 61 xx), Abuzer Gaffar Toplu xx, İbrahim Konuksever xx, Ferhan Evren xx (Ömer Önder dk. 80 ?), Özkan Zileli x, Aziz Aksoy xx, Aslan Gök xx, Umut Aydın x (Erdem Onur Beytaş dk. 61 x), Yusuf Yıldırım x (Miraç Can Doksanoğlu dk. 76 xx)
Yedekler: Orhan Erdoğan, Burak Bilgen, Ömer Alper Tatlısu
Teknik Direktör: Ersin Aka
Sarı kartlar: Ferhan Evren, Erdem Onur Beytaş (Yeni Mersin İY)
Yorumlar