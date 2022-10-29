Ahmet Ağaoğlu: "Tesislerin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnirim, başarılı olamazsam görevi bırakırım"

Ahmet Ağaoğlu: "Tesislerin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnirim, başarılı olamazsam görevi bırakırım"

TFF 3. Lig 1.Grupta Mersin'i temsil eden Yeni Mersin İdman Yurdu ligin 9.haftasında Belediye Derincespor ile 0 - 0 berabere kalarak puanını 22'ye çıkardı.

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