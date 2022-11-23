Filelerin 5 kez havalandığı karşılaşma sonunda Malatya Arguvanspor, Ordu temsilcisi Fatsaspor’u 3-2 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazmasını bildi.

Malatya Yeşiltepe stadında oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Malatya Arguvanspor’un gollerini, 41.dakikada Kubilay, 45.dakikada Hakan ve 51. Dakikada Semih, Ordu temsilcisi Fatsaspor’un gollerini ise 68.dakikada Bilal ve 90+1’de Harun kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Ligi 3. grupta Malatya’yı temsil eden Arguvanspor, Ordu temsilcisi Fatsaspor’u 3-2 mağlup etti.

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