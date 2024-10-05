TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Viranşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Aliağaspor FK 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Recep Buğra Çetin, Recep Keleş , Hüseyin Can
Viranşehir Belediyespor: Mehmet Demircan, Selim Şahin, Mehmet Bavver Özbahçeci, Erhan Karayer, Seyit Ahmet Altın, Mustafa Aydın, Hamza İpekci (Mahmut Pascı dk. 90+3), Mehmet Ali Akın, Muhammed Yıldırım, Baha Kısacık (Ömer Çetinbaş dk. 77), Alpay Aldemir (Burak Taşdemir dk. 40)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Doğukan Nelik, Necati Özdemir, Adnan Demir (Oktay Kancı dk. 80), Emirhan Karagülle (Muhammed Şahingöz dk. 74), Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 66), Oğuzhan Yıldırım, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun (Yusuf Erdem Gümüş dk. 74), Hasan Çelik, Mehmet Fuat Gölbaşı
Kırmızı kart: Ömer Çetinbaş (dk. 86) (Viranşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Aydın, Hamza İpekci (Viranşehir Belediyespor), Doğukan Nelik, Adnan Demir, Hakan Demir, Berk Ali Nizam (Aliağaspor FK),