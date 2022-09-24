TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Turgutluspor, sahasında Orduspor 1967’yi 3-0’lık sonuçla yenerek puanını 6’ya çıkardı.
TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Turgutluspor, sahasında Orduspor 1967’yi 3-0’lık sonuçla yenerek puanını 6’ya çıkardı.
Stat: Turgutlu 7 Eylül
Hakemler: Cansu Tiryaki xx, İsmail Semih İleri xx, Cemal Can Çakır xx
Turgutluspor: Fatih xxx, Özgür xxx, Muhammed Ebrar xx (Onur dk. 73 xx), Serhat xxx (Anıl dk. 61 xx), İlhan xx, Burak xxx (Mustafa Köroğlu dk. 61 xxx), Emirhan Özyaşar xxx (Zeki dk. 82 xx), Tolga xxx, Levent xxx (Koray dk. 82 xx), Okan xxx, Noyan xxx
Orduspor 1967: Ömürcan x, Erdinç x, Serhat x, Mustafa x (Harun dk. 46 x), Burak xx (Hakan dk. 46 x), Metin x (Cevatcan dk. 74 x), Abdülkadir x, Gökay x (İsmail dk. 46 x), Uğur x, Adem x, Yusuf x (Güney dk. 60 x)
Goller: Serhat Kot (dk. 8 ve 27), Noyan Öz (dk. 78) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Levent, M. Emirhan Özyaşar, Okan, Mustafa Köroğlu (Turgutluspor), Uğur (Orduspor 1967)
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