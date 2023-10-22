Pazarspor, TFF 3. Lig’in 7. haftasında sahasında karşılaştığı Bulvarspor’u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Cansu Tiryaki, Mehmet Erdoğan, Batuhan Topçu
Pazarspor: Mehmet Akif Önal, Aykut Civelek (Vehbi Furkan Yıldırım dk. 84), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahman Ayhanoğlu, Emircan Bayrakdar, Ahmet Can Arık, Oğuzhan Eskiköy (Berk Zerenman dk. 76), Göktuğ Yılmaz (Esat Kabahel dk. 84), Yavuz Alemdar (Şeyhmus Aksu dk. 75), Efe Taylan Altunkara, Semih Kayan (Talha Enes Dege dk. 60)
Teknik Direktör: Kadir Kar
Bulvarspor: Furkan Yardım, Mert Arabacı, Emin Kaan Arslan, Furkan Çetinkaya, İlker Sinan Süzen, Birhan Vatansever (Ayberk Altan dk. 59), Furkan Çölik, Berkay Güntay (Kurt dk. 73), Doğukan Topkaya (Abdullah Altıntaş dk. 77), Vural Altan (Yunus Karadağ dk. 46), Ahmed Kağan Gürbüz (Osman Arslantaş dk. 58)
Teknik Direktör: Kadir Demirel
Goller: Semih Kayan (dk. 7), Abdurrahman Ayhanoğlu (dk. 52 pen.), Ahmet Arık (dk. 68) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Semih Kayan, Ahmet Arık, Şeyhmus Aksu (Pazarspor), Ahmed Kağan Gürbüz, İlker Sinan Süzen, Osman Arslantaş (Bulvarspor)