TFF 3. Lig’in 7. haftasında Pazarspor sahasında Çankaya FK’yı 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Ömer Faruk Büyükeken, Burak Bakırtaş
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Berkehan Biçer, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Bertan Özkan dk. 76), Yavuz Alemdar (Emre Kalkan dk. 86), Sefa Tunç, Göktuğ Yılmaz, Emre Akgün, Mustafa Sol (Aras Aydın dk. 90)
Çankaya FK: Kaan Çinkaya, Hüseyin Güngör, Burak Büyükkaya, Metehan Mertöz (Berat Eyüpoğlu dk. 46), Can Demir Aktav, Mete Han Genç (Batuhan Tunçay dk. 82), Halil İbrahim Pekşen, Salih Baştunçoğlu (Atakan Güner dk. 46), Emirhan Korkmaz (Aykut Çeviker dk. 46), Alaattin Mumci, Sinan Akaydin (Polat Abay dk. 62)
Goller: Furkan Yılgın (dk. 30), Emre Akgün (dk. 39) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Berkehan Biçer (Pazarspor), Metehan Mertöz, Can Demir Aktav (Çankaya FK)