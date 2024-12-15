TFF 3. Lig’in 15. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Ugurcan Gökler, Abdullah Maden, Selim Göksu
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Yusuf Mutlu dk. 90), Esat Kabahel (Ali Alperen Çelik dk. 83), Emre Kalkan (Bertan Özkan dk. 83), Göktuğ Yılmaz, Mustafa Sol
Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan Ün, Polat Güren, Melih Turğut (Celil Çelikel dk.57), Recep Pekgöz (Deniz Cebeci90+4), Enes Filiz (Cuma Üzüm dk.58), Serhat Hürriyet, Davut Babur, Oğuz Aksoy, Tugay Yıldırım (Fatih Çırtlık dk.90+4), Hamit Kurt, Kubilay Serbest (Namık Barış Çelik dk.58)
Sarı kart: Recep Pekgöz (Ayvalıkgücü Belediyespor)