Goller: Feyyaz Aydil (dk. 33, 45 pen. ve 68), Hüseyin Fıstıkcı (dk.65) (Osmaniyespor FK)

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 13. haftasında Osmaniyespor FK, Siirt İl Özel İdaresi Spor’u 4-0 mağlup etti.

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