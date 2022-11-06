TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 10. hafta maçında Osmaniyespor FK, Muş 1984 Muşspor’u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

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