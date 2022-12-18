TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Osmaniyespor FK evinde karşılaştığı Fatsa Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Osmaniyespor FK aldığı 3 puanla puanını 30 yaptı ve ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı.

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