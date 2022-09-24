Uşak’ta ’Afet Farkındalık Eğitimleri’ devam ediyor

Uşak’ta ’Afet Farkındalık Eğitimleri’ devam ediyor

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Osmaniyespor FK, Büyükçekmece Tepecikspor’u penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçı her iki takım da 9’ar kişi tamamladı.

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