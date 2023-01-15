TFF 3. Lig 3. Grup’ta 18. hafta maçında Osmaniyespor FK, 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Yağmur yağması için "Çomçalı Gelin" etkinliği yaptılar

Yağmur yağması için "Çomçalı Gelin" etkinliği yaptılar

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