TFF 3. Lig 3. Grup’ta 18. hafta maçında Osmaniyespor FK, 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 18. hafta maçında Osmaniyespor FK, 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Ömer Kocabey xx, Abdullah Polat xx, Erdem Tanış xx
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xx, Ekrem Çalışanlar xx, Onur Civelek xx (Uğur Durmuş dk. 53 xx), Nasrullah Dedemen xx, Okan Saraçoğlu xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Feyyaz Aydil xx (Miraç Furkan Türközü dk. 90?), Kaan Güdü xx (Halilcan Doğan dk. 90 ?), Mehmet Tolunay Gül xx, Zihni Temelci xx, Hasan Kaşıkara xxx (Halil Karataş dk. 73 xx)
68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişci xx, Batuhan Yılmaz xx, Erdi Bakırcı xx, İlker Avşar xx, Mustafa Kayabaşı xx (Yusuf Can Abay dk. 72 xx), Hasan Gündoğdu xx, Ali Mert Işık xx, Sefa Aksoy xx (Serhat Yeşilördek dk. 72 xx), Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Alpay Aldemir dk. 80 xx), Aykut Sarıdoğan xx (Emre Alan dk. 89 ?), Nurullah Serbest xx (Necmi Çoban dk. 80 xx)
Goller: Hasan Kaşıkara (dk. 29) (Osmaniyespor FK), Alpay Aldemir (dk. 90+5) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Feyyaz Aydil, Uğur Durmuş, Ekrem Çalışanlar (Osmaniyespor FK), Nurullah Serbest, Tunahan Dikişçi, Erdi Bakırcı, Ali Mert Işık (68 Aksaray Belediyespor)
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