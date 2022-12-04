Bakan Kasapoğlu: "Cumhur İttifakı kutlu davası ve yürüyüşünü 2023’te dünyaya güçlü şekilde haykıracak"

Bakan Kasapoğlu: "Cumhur İttifakı kutlu davası ve yürüyüşünü 2023’te dünyaya güçlü şekilde haykıracak"

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 15. hafta maçında Osmaniyespor FK, Çankaya FK ile golsüz berabere kaldı. Osmaniye’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmanın ikinci yarısını takip etti.

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