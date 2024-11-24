TFF 3. Lig’in 12. haftasında Aliağaspor FK deplasmanda karşılaştığı Osmaniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Taner Tuncel, İlker Ayten, Samet Kaya, Turan Çakıl
Osmaniyespor FK: Tolgahan Acar, Birkan Öksüz, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Yusuf Onur Arıkan, Gürcan Gözüm, Emirhan Çavuş (Mehmet Aslan dk. 84), Taylan Özgün (Muhammet Yusuf Ocak dk. 69), Serhan Yılmaz (Abdülkadir Akyıldız dk. 59), Oğuzhan Şahin Uzun (Mertcan Akkaya dk. 69), Ali Kucık (Abdülkadir Akyıldız dk. 59)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş (Hasan Çelik dk. 46), Oktay Kancı, Kadir Kurt, Doğukan Nelik, Emirhan Karagülle, Hakan Demir (Muhammed Şahingöz dk. 81), Oğuzhan Yıldırım, Berk Ali Nizam (Berkay Görmez dk. 72), Ahmet Uzun (Berke Bıyık dk. 67), Malik Karaahmet (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46)
Sarı kartlar: Mertcan Akkaya (Osmaniyespor FK), Oğuzhan Yıldırım (Aliağaspor FK)