TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Orduspor 1967, sahasında konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü’nün 3-2 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Orduspor 1967, sahasında konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü’nün 3-2 mağlup etti.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Taner Tuncer xxx, Yakup Keçeci xxx, Yahya Kemal Yurtbilir xxx

Orduspor 1967: Ömürcan xxx, Erdinç xx, Batuhan Berkay xx (Yusuf dk 80 xx), Serhat xx (Hakan dk. 79 x), Ufuk xxx (Gökay dk. 86 xx), Harun xxx, Metin xxx, Abdülkadir xx (Cevatcan dk. 77 xxx), Uğur xxx, Adem xx, İsmail xx

Karaman Futbol Kulübü: Onur x, Ahmet Batuhan x (Ömercan dk. 47 xx), Ali Kemal x, Akın x, Ahmet x (Emre dk. 47 x), Kadir x, Umut x, Abdulsamet x (Tugay dk. 63 xx), Orhan x, Ensar x, Samet x

Anaokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik Anaokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Goller: Uğur (dk. 9), Harun (dk. 87), Cevatcan (dk. 90+4) (Orduspor 1967), Tugay (dk. 70), Ömercan (dk. 74) (Karaman Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Ufuk (Orduspor 1967), Akın, Ensar (Karaman Futbol Kulübü)