TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Orduspor 1967, konuk ettiği Çatalcaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Abdülselam Koçak, Ünal Doğru, Adem Zorlu

Orduspor 1967: Cihan, Günay (Güney dk. 56), Mustafa Samican, Önder (Cevatcan dk. 56), Şükrü Kaan, Kadir, Fatih (Furkan dk. 73), Rıdvan, İsmail, Gökay (Mustafa dk. 81), Yusuf

Çatalcaspor: Doğan, Fatih, Muhammed Ebrar, Berke (Barış dk. 74), Feyzullah Şahin (Tezcan dk. 50), Selahattin (Abdullah Ali Kama dk. 85), Barış, Fatih Mehmet, İsmet, Furkan, Murat

Goller: Yusuf (dk. 19), Mustafa Samican (dk. 90+11 pen.) (Orduspor 1967), Doğan (dk. 10), Furkan (dk. 40) (Çatalcaspor)

Sarı kartlar: Rıdvan (Orduspor 1967), Tezcan (Çatalcaspor)