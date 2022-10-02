TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler Burak Filik xx, Yusuf Şimşek xx, Mehmet Ali Çetin xx
Orduspor 1967: Ömürcan xx, Erdinç xx, Serhat xx, Burak xx (İsmail dk. 83 xx), Ufuk xx, Metin xx, Abdülkadir xx, Gökay xx (Hakan dk. 69 xx), Uğur xx (Mustafa Samican dk. 68 xx), Adem xxx, Yusuf xx (Batuhan dk. 46 xx)
Darıca Gençlerbirliği: Mustafa x, Tolga x, Behiç Alpagut xx (Emre dk.64 x), Kudret Oben xxx (Hasan Basri dk. 77 x), Ömer Faruk x (Sercan dk. 89 xx), Recep xx, Emre xx, Ali Ekber x, Maksut x, Ömer x (Batuhan dk. 77 x), Batuhan x
Goller: Adem (dk. 9) (Orduspor 1967), Kudret Oben (dk. 12) (Darıca Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Tolga (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Recep, Ömer Gür (Darıca Gençlerbirliği) Burak, Erdinç, Abdülkadir (Orduspor)
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