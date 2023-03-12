TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Orduspor 1967, sahasında karşılaştığı 23 Elazığ FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Alim Kandemir xxx, Burak Şensoy xxx, Mustafa Soner Yüce xxx
Orduspor 1967: Ömürcan xxx, Erdinç xx, Ufuk xx, Harun xx, Metin xxx, Abdülkadir xx (Serhan dk. 64 xx), Uğur xx (Güney dk. 88 ?), Bilal xx (Serhat dk. 47), Mümin Talip xxx, İsmail xx (Gökay dk. 77 x) Yusuf xx (Cevatcan dk. 78 x)
23 Elazığ Futbol Kulübü: Ögün x, Şeyhmus Abdulkadir x, Ömer Faruk x, Ekrem xx (Bilal dk. 77 x), İbrahim x (Burak dk. 90+4 x), Özcan x (Ercan dk. 89 x), Ahmet Can xx, Eser x, Metehan Andaç xx (Eren dk. 90 x), Serdar x, Sezer x
Goller: Metin (dk. 10) (Orduspor 1967), Ekrem (dk. 35) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: Bilal (Orduspor 1967), Ahmet Can, Ogün, Özcan (23 Elazığ FK)