TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Orduspor 1967, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Murat Ercan xxx, Mehmet Yılmaz Çalışır xxx, Gökhan Salduz xxx
Orduspor 1967: Ömürcan xx, Serhat xx, M. Samican xx (Bilal dk. 42 xx), Harun xx (Serhan dk. 78 xx), Metin xx, Abdülkadir xx (Cevatcan dk. 78 xx), Gökay xx (İsmail dk. 65 xx), Uğur xx (Günay dk. 65 x), Adem xx, Mümin Talip xx, Yusuf xx
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz xx, Davut x, Samet x, Oğuz x (Burak dk. 60 xx), Polat x, Tugay x (Hasan 90+2 ?), Kemal x (Veysel Karani dk. 73 x), Ertuğrul x, Yunus Emre, Recep x (Hakan dk. 90+2), Hamit x
Sarı kartlar: Metin, Uğur, Bilal (Orduspor 1967), Deniz (Ayvalıkgücü Belediyespor)