Goller: Baran ( Dk.11 ve 77), Dilaver (Dk.21) (Nevşehir Belediyespor), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk.55) (Karbel Karaköprü Belediyespor)

TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 3-1 yendi.

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