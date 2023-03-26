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Potanın efeleri kendi evinde galip geldi

Potanın efeleri kendi evinde galip geldi

TFF 3. Lig 3. Grup’un 25. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, deplasmanda karşılaştığı Muş 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı.

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