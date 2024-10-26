TFF 3. Lig 2. Grup’ta 8. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında Adıyamanspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Erdal Yılmaz,Emrah Türkyılmaz,Onur Tatar,Yasin Kalcıoğlu
Muğlaspor: Akil, Mehmet (DK45 Mustafa), Çağrı, Tugay, Tayfun(DK.45 Cemal), Fatih, Serhat Enes, Savaş(DK.45 Oğuzhan), Sırat, Yalçın Ercan, Furkan( DK.71 Utkan)
Adıyamanspor: Alperen, Cenk, Fırat( DK 81 Yunus Emre), Kerem( DK 81 Ahmet Eren), İbrahim Mirza, Dursun Batuhan( DK 58 İbrahim Kıraç) , Oğuz, Ramazan Emirhan, Vedat, Mehmet Şahin, Berkant ( DK 71 İbrahim Kıraç)
Goller: DK:24 Vedat( Adıyamanspor), DK 45 Yalçın Eycan (Muğlaspor),
Sarı kartlar: DK:30 Furkan (Muğlaspor), DK:40 Kerem (Adıyamanspor), DK 57 Ramazan(Adıyamanspor), DK 66 Mustafa (Muğlaspor), DK 72 İbrahim Mirza( Adıyaman) , DK 75 Alperen( Adıyamanspor), DK 85 Cemal (Muğlaspor), DK 86 Oğuzhan( Muğlaspor), DK 89 Yakup (Adıyamanspor), DK 90 Yunus Emre (Adıyamanspor), DK 90 Vedat ( Adıyamanspor), DK 90 Fatih (Muğlaspor)