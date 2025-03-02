TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Kırıkkale FK, sahasında karşılaştığı 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.’yi 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Berkay Ağış, Abdullah Melih Karaduman, Sabri Emre Tekin
Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgın, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Yıldıray Koçal (Behlül Aydık dk. 57), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar (Fırat Sarı dk. 90), Buğra Şahiner (Sergen İlhan dk.46), Emre Keleşoğlu, Ömer Turan (Abdulkadir Korkut dk. 46), Seyit Mehmet Söğüt (Bahattin Köse dk. 63), Burak Avşar
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: Tolgahan Acar, Erdinç Çepoğlu, Üstün Bilgi, Ayhan İmir (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 74), Egehan Gök (Furkan Ceylan dk. 68), Umut Sözen, Berat Onur Pınar, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt (Yunus Emre Atsız (dk. 82), Mert Önal, Mehmet Berber
Goller: Nurettin Çağlar (dk. 21, dk. 62) (Kırıkkale FK), Üstün Bilgi (dk. 56) (7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar)