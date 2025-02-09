TFF 3. Lig 4. Grup’un 19. haftasında Kırıkkale FK, evinde karşılaştığı Edirnespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Hüseyin Genç, Özgür Ulaş Ataş, Mert Aydın
Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgan, Nuri Melih Mursal, Emre Tosun, Yıldıray Koçal (Adem Ercan dk. 90), Emir Akğöz, Fırat Sarı (Behlül Aydın dk. 78), Emre Keleşoğlu, Ömer Turan, Seyit Mehmet Söğüt, Abdulkadir Korkut (Nurettin Çağlar dk. 59), Bahattin Köse (Osman Arslantaş dk. 59)
Edirnespor: Orhan Kurşun, Özgür Şahin, Cumhur Yılmaztürk, Batuhan Tunay, Atakan Gündoğdu, Mustafa Emir Yalçınkaya, Efe Yücer, Mehmet Taşçı (Bartu Kırtaş dk. 41), Emir Özsoy (Ümit Can Tokcu dk. 73), İhsan Furkan Deniz (Mert Utku Çarkçı dk. 41), Berat Eyüpoğlu (Yavuz Selim Yalçınkaya dk. 73)
Sarı kartlar: Emre Tosun (Kırıkkale FK), Cumhur Yılmaztürk, Mert Utgu Çarkçı, Orhan Kurşun (Edirnespor)